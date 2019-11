Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gullideckeltäter erneut unterwegs

Hamm-Uentrop (ots)

Seit Dienstag vergangener Woche (12. November) kam es im Hammer Osten zu mehreren PKW-Aufbrüchen, bei denen ausgehobene Gullydeckel als Tatmittel dienten. Zu zwei weiteren Fällen kam es am Wochenende. Zunächst wurde im Zeitraum zwischen Donnerstag, 14. November, 17 Uhr und gestern Mittag (17. November) ein Fahrzeug auf dem Platanenweg in bekannter Weise angegangen. Hier konnten die Automarder keine Beute erlangen. Am gestrigen Abend, gegen 20.45 Uhr, avancierte ein VW Lupo auf dem Marderweg zum Objekt der Begierde der bislang unbekannten Täterschaft. Wiederum wurde ein Gullideckel in die Scheibe der Beifahrerseite des Autos geworfen, um eine Jacke aus dem Inneren des Fahrzeugs zu entnehmen. Hierbei gelang es einem 25 Jahre alten Zeugen, drei etwa 25 Jahre alte junge Männer zu beobachten. Alle drei waren etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Die getragenen Jacken waren alle mit einer Kapuze ausgestattet, welche durchweg ins Gesicht gezogen waren. Einer der Langfinger hatte ein dickliches Gesicht. An dessen Jacke war ein Herstelleremblem der Marke "Wellensteyn" erkennbar. Aufgrund der Witterung war die Kleidung der Langfinger zum Tatzeitpunkt völlig durchnässt. Bei der gemeinsamen Flucht vom Tatort in Richtung Grenzweg verlor einer der Männer die erbeutete Jacke (ebenfalls Marke Wellensteyn). Wer Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, möge sich bei der Polizei in Hamm unter der Nummer - 02381 - 916 - 0 melden.(es)

