Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer - Zeugen gesucht

Hartheim (ots)

Zu einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es in der Nacht vom Samstag 20.06.2020 auf Sonntag 21.06.2020 in der Schauinslandstraße in Hartheim.

Offenbar kollidierte ein Fahrradfahrer mit dem Heckbereich des ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw einer Anwohnerin. Durch den Aufprall zersplitterte die Heckscheibe des Fahrzeuges. Im Bereich der Unfallstelle konnten Blutspuren auf der Fahrbahn festgestellt und Kopfhaare im Bereich der Glassplitter gesichert werden.

Es ist davon auszugehen, dass sich der Fahrradfahrer erheblich verletzt und unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrradfahrer geben können.

