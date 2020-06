Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Mini beschädigt

Freiburg (ots)

Breisach - Vermutlich beim Ausparken stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Mittwoch 24.06.2020 zwischen 08:00 Uhr und 11:30 Uhr in der Grüntorstraße Einmündung Leo-Wohleb Straße gegen einen ordnungsgemäß geparkten weißen Mini. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500 EUR Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann wird gebeten sich beim Polizeirevier Breisach Tel.: 07667/91170 zu melden.

