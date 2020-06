Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jugendlicher schneidet mit seinem Kleinkraftrad die Kurve und kollidiert mit Gegenverkehr

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen;]

Am 24.06.20, gg. 20:25 Uhr befuhr ein 17-jähriger Mopedfahrer einen Gemeindeverbindungsweg von Seppenhofen kommend in Richtung Unadingen.

Den Kurvenbereich einer Linkskurve schnitt er mit seinem Kraftrad, so dass er auf die Gegenfahrbahn fuhr. Ein zu diesem Zeitpunkt entgegenkommender 50-jähriger Pkw-Lenker versuchte noch dem Zweiradfahrer auszuweichen, was ihm aber nicht gänzlich gelang. So kam es zum Streifvorgang der beiden Fahrzeuge, woraufhin der Mopedfahrer im Anschluss zu Fall kam. Der Jugendliche zog sich hierbei Prellungen und Schürfwunden zu, welche in einer nahegelegenen Klinik ambulant versorgt wurden.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Schäden am Kraftrad waren nicht zu erkennen.

