POL-OLD: +++ Der Oberbürgermeister der Stadt Wilhelmshaven, Carsten Feist und der Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, im Gespräch +++

Nach seiner Amtsübernahme als Oberbürgermeister der Stadt Wilhelmshaven hat sich jetzt Carsten Feist mit dem Präsidenten der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, zu einem Gespräch getroffen.

Gesprächsinhalte waren unter anderem die im Frühjahr bevorstehende Inbetriebnahme der so genannten Bunten Wache in Fedderwardergroden, in der zukünftig die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei untergebracht werden.

Ferner wurden aktuelle Themen der Verkehrssicherheitsarbeit, der Kriminalitätsbekämpfung sowie der Prävention besprochen. Im Gespräch ging es aber auch um die zunehmende Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber Rettungskräften und Polizei. In Wilhelmshaven kam es in der Silvesternacht zu mehreren tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte. Johann Kühme bedankte sich für die klaren Worte von Carsten Feist zu diesen Vorfällen und begrüßte die Initiative des Oberbürgermeisters, Ende des Monats zu einem "runden Tisch" einzuladen, an dem sich zukünftig die Vertreter von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei austauschen.

Beide Gesprächsteilnehmer bekräftigten, die bisher gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit fortzuführen.

