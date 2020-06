Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zeugensuche nach Unfallflucht im Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.06.2020, gegen 12:00 Uhr, passierte ein Verkehrsunfall in Bad Säckingen im Kreisverkehr in der Fricktalstraße. Ein Beteiligter entfernte sich, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht. Eine 26 Jahre alte Frau zeigte an, dass sie sich mit ihrem weißen Renault im Kreisverkehr befand, als ein anderer Autofahrer ungebremst in den Kreisel einfuhr. Sie bremste voll ab, trotzdem kam es zu einer leichten Kollision mit dem anderen Pkw. Dieser unbekannte Fahrer entfernte sich in Richtung Grenzübergang. Das Kennzeichen konnte abgelesen werden. Der Verkehrsunfall soll von weiteren Personen beobachtet worden sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet diese Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

