Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Radlader gestohlen - Tatverdächtiger auf dem Weg in den Urlaub

Freiburg (ots)

Ein 44 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in der Nacht zum Mittwoch, 24.06.2020, in Lottstetten einen neuwertigen Radlader von einem Betriebsgelände gestohlen zu haben. Über ein installiertes Ortungssystem konnte der Radlader ausfindig gemacht werden. Verborgen im Wald bei Epfenhofen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hatte sich der Tatverdächtige in dem angehängten Bauwagen schlafen gelegt und wurde dort am Mittwochnachmittag von einer Polizeistreife geweckt. Er erklärte, dass er sich den Radlader nur ausgeliehen habe, um damit seinen Bauwagen an den Bodensee auf einen Campingplatz zu ziehen. Der Radlader hat eine Wert von ca. 60000 Euro. Der Tatverdächtige wird angezeigt.

