Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruchsdiebstahl in Restaurant

Sankt Aldegund (ots)

In der Nacht von Sonntag, 24.05.2020 auf Montag, 25.05.2020 kam es in Sankt Aldegund zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten dabei mittels Brechwerkzeugen ein Terrassenfenster zu einer an der Straße Am Moselstausee gelegenen Pizzeria aufzuhebeln. Das hochwertige, einbruchhemmende Fenster konnte den mehrfachen Hebelversuchen standhalten, so dass der oder die unbekannten Täter von der weiteren Tatausführung abstand nahmen und unentdeckt von der Tatörtlichkeit flüchten konnten. Verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum, Tat- oder Täterhinweise werden an die Polizei in Zell unter Tel.: 06542-98670 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell

Tel.: 06542-98670

pizell@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell