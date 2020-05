Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Speicher

Bereits letzte Woche Dienstag, gegen 18:35 Uhr, wurde ein PKW Smart, der zum Ausladen von Gepäck im Görgenecken in der Ortslage Speicher vor einem Hotel abgestellt war, vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Als der Nutzer des Smart nach kurzer Zeit aus dem Hotel zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste dieser feststellen, dass fahrerseits an der hinteren Tür und dem Heckteil ein massiver Kratzer verursacht worden war. Hinweise zum Verursacher werden erbeten an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

