Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung PI Daun

Daun (ots)

Ereignis: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person -Motorrad beteiligt Ort: 54570 Mürlenbach, Schönecker Straße. Zeit: 24.05.2020, 11:45 Uhr

Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus der VG Gerolstein befuhr die Schönecker Straße in Mürlenbach Richtung ortsauswärts. Ihm folgte ein holländischer, 50-jähirger Motorradfahrer. Als der Motorradfahrer den Pkw überholte, bog dieser nach links in den Burgring ab und kollidierte hier mit dem überholenden Motorrad. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Ereignis: Verkehrsunfall mit Personenschäden -Motorräder beteiligt Ort: 54574 Birresborn, L24 Zeit: 23.05.2020, 12:50 Uhr

Eine Fahrzeugkolonne bestehend aus zwei Pkw und drei Motorrädern befuhr in dieser Reihenfolge die L24 von Gerolstein in Richtung Birresborn. Der erste, vorausfahrende Pkw bog in Höhe des Quellpavillions nach rechts ab und hatte dem entsprechend seine Geschwindigkeit zuvor reduziert. Die unmittelbar nachfolgenden Fahrzeuge bremsten ebenfalls ab. Der letzte Kradfahrer in der Kolonne, ein 63-Jähriger aus dem Kreis Bitburg, erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf das unmittelbar vor ihm fahrende Motorrad auf. Beide Motorradfahrer stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Ereignis: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person -Pkw-Alleinunfall Ort: 54552 Kradenbach, L46 Zeit: 25.05.2020, 5:35 Uhr

Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus der VG Kelberg befuhr mit ihrem Pkw die L46 zwischen Kradenbach und Neichen. In einer Linkskurve geriet sie offensichtlich aufgrund nicht angepasster, zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich im Gelände und wurde total beschädigt. Die Fahrerin verletzte sich leicht.

