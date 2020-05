Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geldbörse aus PKW entwendet - Bargeld weg

Maring-Noviand (ots)

In der Nacht von Freitag- auf Samstag wurde aus einem unverschlossenen PKW eine Geldbörse entwendet. Dieser stand in der Moselstraße in Neumagen-Dhron auf einem Privatparkplatz. Die Geldbörse konnte am Sonntag durch eine Passantin in einem nahegelegenen Gebüsch aufgefunden werden; das Bargeld fehlte jedoch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues entgegen und bittet die Bevölkerung darum, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zu hinterlassen.

