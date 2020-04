Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: 5-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt.

Mannheim-Seckenheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Stadtteil Seckenheim wurde ein 5-jähriges Mädchen leicht verletzt. Der Verursacher flüchtete zunächst von der Unfallstelle. Eine 4-köpfige Familie war kurz vor 15 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg entlang des Neckars in Seckenheim unterwegs. Aufgrund der zahlreichen Radfahrer fuhren die Familienmitglieder allesamt hintereinander. Auf Höhe des Seckenheimer Schlosses kamen der Familie ein 33-jähriger Mann und dessen 30-jähriger Begleiter nebeneinander fahrend auf dem schmalen Radweg entgegen. Der 33-Jährige fuhr dabei mitten auf dem Radweg. Selbst beim Erblicken der entgegenkommenden Familie fuhren sie weiterhin nebeneinander. Beim Passieren des 5-jährigen Mädchen musste dies nach rechts ausweisen, kam vom geteerten Weg ab und stürzte in ein Gebüsch. Die nachfolgende Mutter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte auf das Fahrrad der 5-Jährigen und fuhr ihr zudem über die Hand. Die beiden entgegenkommenden Männer fuhren einfach weiter. Durch die Schreie seiner Frau aufgeschreckt, folgte der Familienvater den Flüchtenden und verständigte über Handy die Polizei. Am Ortseingang von Edingen-Neckarhausen, in Höhe der Anna-Bender-Straße konnten die beiden Männer schließlich von der Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Dabei zeigten sie sich vollkommen unkooperativ. Sie konnten durch den Vater jedoch eindeutig als die beiden entgegenkommenden Männer identifiziert werden.

Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

