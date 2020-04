Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: 11-jähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Mannheim-Seckenheim (ots)

Ein Zeuge verständigte am frühen Sonntagnachmittig wegen eines Unfalls im Stadtteil Seckenheim, bei dem ein 11-jähriger Junge verletzt wurde, die Polizei. Der Junge war kurz nach 13 Uhr in der Seckenheimer Hauptstraße, mit seinem Fahrrad unachtsam zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn gefahren. Eine 53-jährige Frau, die mit ihrem Ford die Seckenheimer Straße befuhr, versuchte noch nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Junge stürzte vom Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen am Knöchel zu. Er wurde, in Begleitung seiner verständigten Mutter, vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Fahrrad des Jungen wurde unter dem Ford, der mit dem Heck auf den Schienen zum Stehen kann, verklemmt. Die Höhe des Sachschadens lässt derzeit noch nicht beziffern.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war der Straßenbahnverkehr vorübergehend unterbrochen.

