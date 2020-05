Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brandstiftung in Rodges - Zwei dringend Tatverdächtige ermittelt

Fulda (ots)

Fulda - Schneller Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Fulda: Im Nachgang zum Brand eines Gebäudes im Fuldaer Stadtteil Rodges in den frühen Morgenstunden des 08. Mai, konnten die Beamten des Kommissariats für Branddelikte zwei dringend tatverdächtige Personen ermitteln.

Wie die Polizei bereits berichtete, brannte am frühen Freitagmorgen in der Straße "Am Haimberg" auf einem Firmengelände im Ortsteil Rodges ein Unterstand mit Feuerholz. Der Feuerwehr gelang es das Feuer zeitnah zu löschen, sodass ein Ausbreiten des Brandes auf angrenzende Gebäude verhindert werden konnte. Glücklicherweise wurde bei dem Brand keine Person verletzt.

Die Kriminalpolizei Fulda nahm umgehend die Ermittlungen auf. Bereits eine Woche nach dem nächtlichen Feuer konnten die Beamten eine 23-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann aus Fulda als dringend tatverdächtig ermitteln.

Die beiden Personen gerieten durch Zeugenangaben sowie die Sicherung umfangreicher Spuren in den Fokus der Kriminalbeamten. Bei der Polizei ließen die Beschuldigten sich dazu ein, das an einer Gebäudeseite errichtete Brennholzlager vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Nach Angaben der Ermittler ist zu vermuten, dass die Tat aus Unüberlegtheit und aufgrund übermäßigem Alkoholkonsums verübt wurde.

Die beiden Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

