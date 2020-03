Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schwerverletzt nach Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, L592, Opperhausen Rtg. Billerbeck, Montag, 09.03.20, 13.25 Uhr EINBECK (schw) - Am Montag, 09.03.20, gegen 13.25 Uhr befuhr eine 76-jährige Einbeckerin mit ihrem Pkw Daimler die L 592 aus Richtung Opperhausen kommend in Rtg. Billerbeck. Kurz hinter einer Linkskurve kommt die Einbeckerin aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfährt den neben der Fahrbahn befindlichen Straßengraben und kollidiert mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls verletzt sich die 76-jährige schwer und wird der Universtiätsmedizin Göttingen zugeführt. Die Gesamtschadenshöhe konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

