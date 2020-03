Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Von der Fahrbahn abgekommen

Uslar (ots)

USLAR-SOHLINGEN (zi.) Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Göttingen befuhr am 08.03.20, gegen 14:35 Uhr, die B 241 Richtung Lauenförde. Dabei geriet er in Höhe des Ortsausgangs Sohlingen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Der Pkw kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro. Der Baum wurde ebenfalls beschädigt

