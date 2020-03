Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Desinfektionsmittel entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Am Kantorberg, Fr. 28.02.20 - Do. 05.03.10 Bad Gandersehim (schw) - In dem Tatzeitraum Fr. 28.02.20 bis Do. 05.03.20, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus den Räumlichkeiten einer, in Bad Gandersheim, Am Kantorberg ansässigen Seniorenwohnanlage mehrere Flaschen Desinfektionsmittel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 60,- EUR Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, nimmt die Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382/91920-0 entgegen.

