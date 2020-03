Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Flüchtender Kraftfahrzeugführer stand unter dem Einfluss berauschender Mittel

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Rosenstraße, Freitag, 06.03.20, 23.10 Uhr

Bad Gandersheim (schw) - Am Freitag, 06.03.20, 23.10 Uhr stellten Beamte der Polizei Bad Gandersheim, auf der B 445 zwischen Kalefeld und Echte einen Pkw Mitsubishi fest und wollten diesen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer, ein 25-jähriger Kalefelder, reagierte jedoch auf die Haltezeichen der eingesetzten Beamten nicht und versuchte sich der Kontrolle durch Erhöhung seiner Geschwindigkeit zu entziehen. In der Rosenstraße in Echte brachte der Fahrzeugführer seinen Pkw zum Stehen und entfernte sich fußläufig vom Anhalteort. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Fahrzeugführer schließlich auf einem angrenzenden Grundstück gestellt werden. Bei der Überprüfung des Flüchtigen konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenurintest bestätigte den Verdacht. Dem Kalefelder wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutprobe angeordnet. Er muss sich nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

