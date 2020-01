Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Exhibitionistische Handlung in Bansin (LK Vorpommern-Greifswald)

Heringsdorf (ots)

Am 26.01.2020, gegen 08:50 Uhr, kam es am Strand von Bansin zu einer exhibitionistischen Handlung. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich der 38-jährige Tatverdächtige am Strand auf und manipulierte mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil. Eine 32-jährige Urlauberin aus Brandenburg, welche mit ihrem Hund spazieren gehen wollte, beobachtete den Sachverhalt. Sie begab sich umgehend zurück in ihre Unterkunft und verständigte das Polizeirevier Heringsdorf. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der aus Berlin stammende 38-Jährige festgestellt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort, wurde dieser wieder entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

