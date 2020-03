Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kleinkraftrad entwendet

Uslar (ots)

Bodenfelde (zi.) Am 08.03.2020 entwendeten zwei männliche Personen gegen 23:20 Uhr ein Kleinkraftrad, das auf einem Gelände in der Lippoldsberger Straße abgestellt war. Im Rahmen der Fahndung konnten beide Personen mit Kleinkraftrad in der Nähe des Tatortes angetroffen werden. Es wurde ein Strafverfahren gegen die beiden Männer im Alter von 37 und 41 Jahren eingeleitet.

