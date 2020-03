BPOLD BP: "Die neuen Meister sind da!" - 258 neue Kolleginnen und Kollegen in der Direktion Bundesbereitschaftspolizei

Direktion Bundesbereitschaftspolizei

Fuldatal, Kassel

Wir freuen uns sehr, die im Februar 2020 insgesamt 258 Laufbahnabsolventinnen und -absolventen des mittleren Polizeivollzugsdienstes nach erfolgreich abgelegter Laufbahnprüfung in der Direktion Bundesbereitschaftspolizei als neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen zu dürfen. Die Einstellungen erfolgten in allen Bundespolizeiabteilungen. Ein Großteil ging jedoch in unsere Standorte in Bad Bergzabern, Deggendorf und Ratzeburg.

Insgesamt -5- wieder eingestellte Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten nahmen am 2. März 2020 ihren Dienst zur Unterstützung in den Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentren Diez, Neustrelitz und Bamberg auf.

Alle anderen wieder eingestellten Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten nehmen an der "Einführungsfortbildung zum Einsatz in geschlossenen Einheiten" in den einzelnen Bundespolizeiabteilungen teil. Die gemeinsame Fortbildung soll die frisch gebackenen PolizeimeisterInnen für bevorstehende verbandspolizeiliche Einsätze eingehend vorbereiten.

Neuzugänge in den einzelnen Bundespolizeiabteilungen: BPOLABT Bad Bergzabern: 62 BPOLABT Bad Düben: 40 BPOLABT Blumberg: 15 BPOLABT Bayreuth: 5 BPOLABT Deggendorf: 51 BPOLABT Duderstadt: 21 BPOLABT Hünfeld: 3 BPOLABT Ratzeburg: 50 BPOLABT Sankt Augustin: 5 BPOLABT Uelzen: 6

Die Direktion Bundesbereitschaftspolizei mit Sitz im nordhessischen Fuldatal bei Kassel führt, koordiniert und unterstützt die zehn Bundespolizeiabteilungen. Sie steuert alle Kräftebewegungen, sorgt für eine gleichmäßig hohe Auslastung und für einen effizienten Einsatz der Bundesbereitschaftspolizeikräfte, um den vielfältigen Aufgaben der Bundespolizei gerecht zu werden. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden die Beamtinnen und Beamte aus den Bundespolizeiabteilungen in ganz Deutschland eingesetzt. Sie sind für alle Bereiche des polizeilichen Aufgabenspektrums ausgebildet und verfügen über ein hohes Maß an Fachkompetenz, Flexibilität und Mobilität.

