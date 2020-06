Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Freiburg (ots)

Wie der Polizei erst im Nachhinein mitgeteilt wurde, stießen am Mittwochvormittag zwei Radfahrer in der Grünstraße in Kollnau zusammen. Es war etwa 9 Uhr, als sich die beiden in Höhe "Haldenstüble" begegneten.

Nach momentanem Erkenntnisstand der Polizei fuhr ein E-Bike-Fahrer auf der Grünstraße an der Elz entlang flussabwärts in Richtung Waldkirch. Ihm entgegen kam nach seinen Angaben ein junger Fahrradfahrer, der sich mit seinem Mobiltelefon beschäftigte. Trotz Ausweichversuch kam es zum Unfall, in dessen Verlauf beide Radfahrer stürzten.

Der junge Radfahrer wollte nach momentanem Kenntnisstand wohl nicht vor Ort bleiben, obwohl er sich verletzt hatte. Sein 1943 geborener Unfallgegner stellte im Nachhinein einen größeren Schaden am Fahrrad fest.

Da der junge Radfahrer mit mehreren Personen unterwegs war und gegen 9 Uhr auch reger Verkehr in diesem Bereich herrschte, bittet die Polizei von Zeugen um sachdienliche Hinweise. Telefon: 07681/4074-0

