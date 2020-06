Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.06.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

In ein Krankenhaus musste die Fahrerin eines Triumph-Motorrads nach einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der K 2814, direkt unter der Taubertalbrücke bei Tauberbischofsheim, gebracht werden. Die 46-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Zweirad von Dittigheim in Richtung Distelhausen unterwegs und kam direkt unter der Brücke aus bislang unbekannter Ursache zu Fall. Dabei wurde die Frau leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

