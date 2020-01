Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verursacher nach Verkehrsunfallflucht ermittelt - Geschädigter gesucht

Münstertal (ots)

Am Samstag, 21.12.2019, zwischen 11.40 Uhr und 12.10 Uhr kam es möglicherweise auf dem Parkplatz des REWE-Marktes oder an anderen Orten in Münstertal zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Pkw, bei dem der jugendliche Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zwar konnte der Fahrer mit seinem unfallbeschädigten Fahrzeug recht schnell ermittelt werden, jedoch konnte oder wollte er keine genauen Angaben zur Unfallörtlichkeit machen.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Geschädigte, die zur genannten Unfallzeit eine Unfallbeschädigung festgestellt haben.

