Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Streit auf Parkplatz

Brilon (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Actionmarktes zu einem Streit zwischen zwei Frauen. Hintergrund war, das einer zu nah an dem anderen geparkt haben soll. Im Zuge dieser Streitigkeit soll eine der Frauen ihre Tür gegen das Auto der anderen geschlagen haben. Nach einem weiteren Wortgefecht fuhr eine der beiden Damen davon. Zur genaueren Sachverhaltsklärung bittet die Polizei um Zeugen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

