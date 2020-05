Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei mit zwei schwer verletzten Personen

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag gegen 20:45 Uhr kam es am Berliner Platz zu einer Schlägerei zwischen zwei Parteien. Nach Zeugenaussagen waren acht Personen beteiligt. Sechs davon haben mit Holzlatten auf einen 23- und einen 19-jährigen Arnsberger eingeschlagen. Beide Männer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Tatverdächtigen soll ein 27-jähriger Arnsberger sein. Die Täter flüchteten mit zwei Autos.

Am Mittwoch kam es bereits schon einmal zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien. Der 27-jährige Arnsberger begegnete den 23- und 19-jährigen Männern und es entstand eine verbale Auseinandersetzung. Das Gespräch wurde vorerst beendet. Gegen 17:30 Uhr kam es in der Engelbertstraße zu einem erneuten Aufeinandertreffen der Männer. Hieraus entstand eine körperliche Auseinandersetzung, die durch das Einschreiten von Zeugen beendet werden konnte. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

