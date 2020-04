Polizeipräsidium Konstanz

Bundesstraße 14/27) Zeugensuche zu Verkehrsunfall auf der Ortsumgehung Rottweil (28.04.2020)

Zeugen sucht die Polizei zu dem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 14.40 Uhr auf der Bundesstraße 14 / 27 bei Rottweil ereignete. Das Polizeipräsidium Konstanz veröffentlichte zu diesem Verkehrsunfall am 28.04.2020 um 17.56 Uhr eine Pressemeldung, diese ist im Presseportal unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4583457 eingestellt.

Die 41-jährige Lenkerin des BMW 420D, die nach bisherigen Erkenntnissen die Bundesstraße in Richtung Schramberg befuhr, eine Fahrzeugkolonne überholte und mit dem entgegenkommenden Transport-Lkw, Marke Daimler-Benz Actros zusammenstieß, erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen, die ihre stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderten. Der 56-jährige Lenker des Lkw der Marke und der 66-jährige Lenker des ebenfalls an dem Verkehrsunfall beteiligten Audi A6 wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide konnten nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Personen, die der Polizei als Zeugen sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, zu melden.

Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an die Verkehrsteilnehmer, die durch die Lenkerin des BMW überholt wurden. Sofern möglicherweise vor dem unfallbeteiligten Lkw in Richtung Tuttlingen fahrende Fahrzeugführer bei dem Überholmanöver behindert oder gefährdet wurden, werden diese ebenfalls gebeten, sich beim Verkehrsdiensts Zimmern ob Rottweil zu melden.

