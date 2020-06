Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Ladendieb in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

In Haft befindet sich seit Donnerstag (11.06.2020) ein 39-jähriger mutmaßlicher Ladendieb. Er soll am Mittwochnachmittag (10.06.2020) in einem Kaufhaus an der Bonner Poststraße Waren im Wert von rund 300,- Euro gestohlen haben.

Gegen 16:35 Uhr war er von Mitarbeitern des Kaufhauses bei dem Diebstahl überrascht worden. Die Überprüfung des Verdächtigen durch Beamte der Wache GABI ergab, dass er keinen festen Wohnsitz hat und bereits mehrfach bei Ladendiebstählen polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der 39-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht.

Am Donnerstag erließ ein Eildienstrichter Untersuchungshaftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell