Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf haltenden Pkw aufgefahren

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Freitag, 08.11.19, 14.30 Uhr Nörten-Hardenberg (schw) - Am Freitag, 08.11.19, gegen 14.30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus Göttingen mit seinem BMW X3 die B3. In Höhe der nördlichen Abfahrt von Nörten-Hardenberg bog der Göttinger auf die Lange Straße ab. Dort übersah der 42-jährige den verkehrsbedingt haltenden Pkw Renault Twingo einer 20-jährigen Northeimerin und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall zog sich die 20-jährige leichte Verletzungen zu und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der 42-jährige blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell