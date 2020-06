Polizei Bonn

POL-BN: Schwerer Verkehrsunfall mit fünf Schwerverletzten und hohem Sachschaden in Villip, Wachtbergring

Bonn (ots)

Zur Unfallzeit befuhren beide beteiligten Pkw die K58 in Fahrtrichtung L158. Am dortigen Kreuzungsbereich hielt der Opel Corsa, besetzt mit einer 27-jährigen Mutter und ihren beiden Kindern (1,5 u. 5,5 Jahre alt) an der zu diesem Zeitpunkt Rotlicht zeigenden Ampel an.

Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich dein Pkw (Mazda 2) besetzt mit einem 66-jährigen Fahrer und seiner 62-jährigen Ehefrau von hinten und fuhr aus bisher unbekannten Gründen ungebremst auf den Pkw Opel Corsa auf. Dabei schob er diesen in den Kreuzungsbereich und überschlug sich dabei selbst. Auf der Seite liegend schleuderte er weiter und landete auf einem drei Meter tiefer liegendem Privatgrundstück neben einem Trampolin auf dem Ölmühlenweg.

Der Fahrer und die Beifahrerin des Mazda wurden dabei im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie mußten mit schwerem Gerät aus dem PKW befreit werden. Die Mutter und ihre beiden Kinder wurden ebenfalls schwer verletzt. Alle fünf verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den beiden PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 22.500 Euro.

Die Unfallstelle mußte zur qualifizierten Unfallaufnahme kurzzeitig voll und für circa 1,5 Stunden teilweise gesperrt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Mazda wurde sichergestellt. (GP)

