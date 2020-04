Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kleefeld: Hakenkreuze in zwei Pkw geritzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

In der Nacht zu Freitag, 17.04.2020, sind durch bislang unbekannte Täter Hakenkreuze in zwei geparkte Pkw an der Wallmodenstraße im hannoverschen Stadtteil Kleefeld geritzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in einem Zeitraum von Donnerstagabend (circa 23:00 Uhr) bis Freitagmorgen (circa 10:00 Uhr) zwei Pkw mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Auf den Fahrertüren der Pkw (Mercedes GLC sowie Mercedes SLK) konnte durch die Polizeibeamten jeweils ein Hakenkreuz im Lack gesichtet werden. Die beiden Fahrzeuge waren ordnungsgemäß am Fahrbahnrand an der Wallmodenstraße geparkt.

Nun ermittelt die Kripo wegen Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise zur Tat nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /boe, now

