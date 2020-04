Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Leiche auf Friedhof entdeckt - Ermittler suchen mit Foto des Getöteten nach Zeugen

Hannover (ots)

Am Mittwochmorgen, 15.04.2020, haben Friedhofsmitarbeiter eine männliche Leiche auf dem Gelände eines Friedhofes an der Straße Kleiner Hillen in Kirchrode gefunden. Eine durchgeführte Obduktion hat ergeben, dass es sich hierbei um den seit 07.04.2020 vermissten Kadir A. (28 Jahre) aus Bielefeld handelt. Mit der Veröffentlichung eines Fotos des 28-Jährigen erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Durch die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes wurde die Mordkommission (MK) "Zündschnur" eingerichtet. Es fanden bereits erste Befragungen der Anwohner im Nahbereich des Friedhofes statt. Zudem wurde am gestrigen Tag, 16.04.2020, mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei sowie einem Leichenspürhund der Friedhof erneut nach Spuren abgesucht.

Ein Auswertungsergebnis der aufgefundenen Spuren steht noch aus. Nun erhoffen sich die Ermittler der MK "Zündschnur" mit der Veröffentlichung des Bildes vom 28-Jährigen weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, welche Kadir A. ab dem 04.04.2020 gesehen haben oder Hinweise zu Begleitpersonen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /boe, now

