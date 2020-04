Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen-Kaltenweide: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Freitagmorgen, 17.04.2020, ist eine 69 Jahre alte Frau aus Langenhagen bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Wagenzeller Straße Ecke Clara-Schumann-Straße schwer verletzt worden. Das Auto eines 63-Jährigen hat die Frau erfasst, als der Fahrer nach rechts in die Wagenzeller Straße abgebogen ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 63-Jährige aus Langenhagen mit einem VW (Lupo) gegen 06:55 Uhr die Clara-Schumann-Straße in Richtung Wagenzeller Straße. Beim Abbiegen nach rechts übersah er die 69-jährige Fußgängerin, welche gerade die Wagenzeller Straße bei Grün überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Autofahrer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf circa 500 Euro. /boe, now

