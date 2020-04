Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wohnungsbrand in Wunstorf

Hannover (ots)

In einem Wohnhaus an der Bleichenstraße im Ortsteil Steinhude ist am Freitagmorgen, 17.04.2020, kurz vor 06:00 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Menschen sind dabei nicht verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Brand in einer Einzimmerwohnung im fünften Stock des Gebäudes ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich der 20 Jahre alte Bewohner nicht in der Wohnung auf. Er kehrte jedoch während der Löscharbeiten zu dem Wohnhaus zurück. Die Einzimmerwohnung wurde durch die Flammen erheblich in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei geht aktuell davon aus, dass der 20-Jährige das Feuer verursacht hat - ob vorsätzlich oder fahrlässig ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Bewohner die Dienststelle wieder verlassen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. /now, boe

