POL-H: Nachtragsmeldung: Versuchtes Tötungsdelikt am Maschsee - Zeugenaufruf

Am Ostersonntag, 12.04.2020, gegen 17:00 Uhr sind mehrere Personen am hannoverschen Maschsee in Streit geraten (wir haben berichtet). Dabei hat ein 21 Jahre alter Mann mehrere Stichverletzungen erlitten.

In den vergangenen Tagen hat die Kripo Hannover intensiv ermittelt. Aus den bisher erfolgten Vernehmungen hat sich ergeben, dass es weitere Zeugen geben muss, die den Vorfall beobachtet haben. Dabei war die Gewalttat womöglich zunächst gar nicht als Messerangriff zu erkennen gewesen. Außerdem wurden laut Zeugenaussagen Fotos oder Videoaufnahmen von einigen Passanten gemacht, da einige der in dem Bereich aufhältigen Personen ihr Mobiltelefon in der Hand hielten.

Die Kripo Hannover sucht nun nach diesen Personen: Wer hat die Streitigkeiten zwischen den Personen beobachtet und Bildaufnahmen von dem Vorfall gemacht? Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555. /mr

Unsere Ursprungsmeldungen finden sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4569852 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4572168

