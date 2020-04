Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Polizei sucht nach 14-Jähriger aus dem Stadtteil Oberricklingen - Vermisste wohlbehalten gefunden

Hannover (ots)

Mithilfe eines Fotos hatte die Polizei Hannover öffentlich nach dem seit dem 06.04.2020 vermissten Teenager aus dem hannoverschen Stadtteil Oberricklingen gefahndet.

In der Nacht zu heute (17.04.2020) konnte die 14-Jährige in der Wohnanschrift einer Angehörigen angetroffen und von Polizeibeamten in Obhut genommen werden. /now, boe

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4572123

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell