POL-HI: Diebstahl von Bekleidungsgegenständen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Zwischen dem 29.01.2020, 19:00 Uhr, und dem 30.01.2020, 05:30 Uhr, wurden aus einem Bekleidungsgeschäft im Hohen Weg in Hildesheim mehrere Kleidungsstücke entwendet.

Das betroffene Geschäft befindet sich zwischen der Schuhstraße und der Rathausstraße. Den Ermittlungen zufolge wurde die Glasschiebetür gewaltsam nach außen gezogen, so dass ein Spalt entstand. Durch diesen wurde in das Innere hineingegriffen, um an einen Kleiderständer heranzukommen. Dieser wurde umgeworfen und die daran befindlichen Bekleidungsgegenstände wurden entwendet. Der genaue Schaden steht momentan noch nicht fest.

Zeugen, die in Zusammenhang mit der Tat sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

