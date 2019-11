Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: An sechs Fahrzeugen Reifen zerstochen

Kirchen (ots)

Am Freitag, 15.11.2019 wurde in der Zeit von 18:15 bis 19:30 Uhr in Kirchen in der Herkersdorfer Straße an sechs abgestellten Fahrzeugen die Reifen zerstochen.

Die Polizei Betzdorf hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Sie bittet mögliche weitere Geschädigte und Zeugen sich mit der Dienststelle in Betzdorf unter der Telefonnummer 02741/926-0 oder per Mail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

