Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter scheitern bei Einbruchsversuch

Hildesheim (ots)

Harum (Rautenberg) - Unbekannte versuchten am Donnerstag zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Rutenbergstraße einzubrechen. Es gelang den Tätern zunächst ein Kellerfenster auszuhebeln, um so in einen Kellerraum zu gelangen. Hier kamen sie aber aufgrund einer verschlossenen Stahltür nicht weiter in das Objekt. Daher hebelten die Täter noch ein weiteres Fenster auf. Aber auch hier mussten sie feststellen, dass über den dahinter liegenden Raum kein Zugang zum Wohnhaus zu bekommen ist. Die Täter verließen so ohne Beute den Tatort. Es entstand ein Schaden von 450EUR. Hinweise erbittet die Polizei Sarstedt unter der Tel. 05066/9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell