Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Nächtlicher Polizeieinsatz

Crailsheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden an einem Firmengebäude in der Kraftwerkstraße zwei offene Fenster bemerkt. Da zunächst davon ausgegangen werden musste, dass sich Einbrecher in dem Gebäude befinden, wurden Unterstützungskräfte hinzugezogen. Unter anderem war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Bei einer Durchsuchung des Objektes konnten keine Personen festgestellt werden.

