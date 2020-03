Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mädchen nach Toilettenbrand gesucht

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch wurden die Einsatzkräfte zu einer brennenden Baustellentoilette am Albert-Schweitzer-Weg gerufen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Toilettenhäuschen wurde beschädigt. Die Polizei geht von einer Brandlegung aus. Gegen 15 Uhr sah ein Zeuge zwei Mädchen zwischen 13 und 15 Jahren aus der mobilen Toilette kommen. Möglicherweise stehen diese in Verbindung mit dem Brand. Folgende Beschreibung liegt vor: Mädchen 1: blonde Jahre, graue Hose, etwa 1,50 Meter groß, korpulente Statur. Mädchen 2: braune Haare, dunkle Jeansjacke, ebenfalls etwa 1,50 Meter groß, dünne Statur. Die beiden Mädchen gingen anschließend in Richtung Innenstadt. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell