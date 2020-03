Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kupferdiebstahl

Brilon (ots)

Auf das Kupfer eines Maschinenbauunternehmens am Gallbergweg hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch abgesehen. Zwischen 18 Uhr und 06 Uhr hebelten sie ein Zugangstor auf. Anschließend entwendeten sie das außen gelagerte Kupfer aus mehreren Gitterboxen. Hinweise zu den Dieben liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

