Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Junge Bäume beschädigt

Arnsberg (ots)

Ein Zeuge rief am Montag gegen 14.45 Uhr die Polizei zur Sekundarschule an der Graf-Galen-Straße. Unbekannte Täter hatten zwei gepflanzte Jungbäume mutwillig beschädigt. Ein Baum wurde samt Einrüstung in Bodennähe umgeknickt, ein weiterer Baum wurde samt Wurzelballen aus dem Erdreich gerissen und etwa 30 Meter über den Schulhof gezogen. Anhand der frischen Erdspuren, kann davon ausgegangen werden, dass der Tatzeitraum nicht lange zurückliegend ist. Hinweise zu den Vandalen liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell