Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 20-Jähriger beraubt

Recklinghausen (ots)

An der Vienkenstraße wurde am Montag um 21.15 h ein 20-jähriger Bottroper beraubt. Ein unbekannter Mann riss ihm die Umhängetasche weg und rannte damit weg. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Zwischen 20 und 30 Jahre alt, zwischen 1,80 m und 1,90 m groß, schlank, hatte kurze, schwarze Haare und war bekleidet mit einer blauen Jeans und einer Adidas-Jacke mit roten Streifen auf den Ärmeln. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Verbindung zu setzen, Tel: 0800 2361 111.

