POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholbedingter "En bloc", Mann schläft in Bäckereifiliale Rausch aus.

Die Bäckereiverkäuferin staunte nicht schlecht, als sie nach dem Aufschließen des Verkaufsraums einer Bäckerei am Sonntagmorgen in der Karlsruher Nordstadt einen schlafenden jungen Mann vorfand. Wie dieser den Weg in die Filiale gefunden hatte, blieb zunächst unklar.

Die Verkäuferin öffnete gegen 06.45 Uhr den Laden und entdeckte den Schlafenden in einem rückwärtigen Aufenthaltsraum. Dieser hatte es sich dort auf alten Broten bequem gemacht. Da zunächst von einem Einbruch ausgegangen werden musste, schloss die Frau daraufhin das Geschäft wieder zu und verständigte die Polizei.

Die beiden hinzueilenden Polizeibeamten weckten den 17 Jahre alten Eindringling und verbrachten ihn zum Polizeirevier. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der 17-Jährige wies oberflächliche Verletzungen an Händen und Knien auf und gab an, am Vorabend Whisky konsumiert zu haben. Aufgrund seiner Erinnerungslücken "En bloc" konnte er aber nicht zur Aufklärung beitragen, wann und wie er in die Bäckerei gelangt war. Auf dem Weg dorthin muss er auch mehrere eigene Gegenstände, unter anderem eine Tasche und ein Mobiltelefon verloren haben. Auch zu deren Verbleib konnte der junge Mann aufgrund der Gedächtnislücken nichts sagen.

