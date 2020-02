Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss Rotlicht mißachtet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.2.2020 gegen 18:30 Uhr wurden zwei Streifenbeamte Zeugen, wie ein 49-jähriger Mann mit seinem Pkw in der Konrad-Adenauer-Straße eine rote Ampel überfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein an die zuständige Staatsanwaltschaft geschickt.

