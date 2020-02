Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

An der Fußgängerunterführung vom Hetzelplatz in Richtung des Hauptbahnhofes ereignete sich am Samstag (22.02.2020), gg. 19.25 Uhr, eine Körperverletzung zum Nachteil eines 19jährigen. Auf diesen wurde durch zwei bislang unbekannte Täter im Bereich der Unterführung eingeschlagen, und - als der Geschädigte zu Boden ging - eingetreten. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt. Die beiden männlichen Täter waren mit dunkleren Jacken bekleidet. Einer der Täter sei auffällig groß gewesen und trug eine Brille. Die Polizei Neustadt an der Weinstraße bittet Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter Tel.-Nr. 06321/854-0 telefonisch oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de an hiesige Dienststelle zu wenden.

