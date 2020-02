Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunkener schlägt gegen fahrende Fahrzeuge.

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine aufmerksame Anwohnerin meldete, um 21:28 Uhr, eine stark alkoholisierte männliche Person, welche durch die Robert-Stolz-Straße in Neustadt/Weinstraße laufen würde. Hierbei hätte dieser wiederholt gegen, an ihm vorbeifahrende, Fahrzeuge geschlagen. Die Person konnte noch in der Straße durch die Polizei kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille.

Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt zu melden.

