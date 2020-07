Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Motorroller von getötetem 24-jährigen Mann nach Zeugenhinweis aufgefunden

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an einem 24 Jahre alten Mann am 7. Juli in der Karlsruher Nordstadt konnte am Samstag der mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte schwarze Motorroller des Opfers nach einem Zeugenhinweis sichergestellt werden. Das Fahrzeug stand verschlossen auf einem Stellplatz in der Beiertheimer Allee im Bereich des Karlsruher Festplatzes. Derzeit wird das Zweirad kriminaltechnisch untersucht.

Bezüglich der gleichfalls gesuchten jungen Frau gingen bisher keine Hinweise aus der Bevölkerung ein.

Dr. Tobias Wagner, Erster Staatsanwalt

Ralf Minet, Erster Kriminalhauptkommissar

