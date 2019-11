Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0746 --Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Borgfeld, Butendieker Landstraße Zeit: 20.11.2019, 13:00 bis 18:00 Uhr

Am Mittwochnachmittag brachen Unbekannte in ein Haus in Bremen-Borgfeld ein. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben.

Als die 58-jährige Bewohnerin am Abend nach Hause kam bemerkte sie, dass die Terrassentür aufgebrochen war. Sie alarmierte daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden weitere Einbruchspuren, die Wohnung war ausgiebig von den unbekannten Tätern durchsucht worden. Ob etwas entwendet wurde wird derzeit geprüft. Die Einbrecher müssen zwischen 13:00 und 18:00 Uhr in die Wohnung eingestiegen sein. Deshalb fragt die Polizei: Wer hat in diesem Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Butendieker Landstraße oder der näheren Umgebung beobachtet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421-362-3888 zu melden.

Generelle Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten sie beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421/ 36219003, oder unter www.polizei-beratung.de und www.polizei.bremen.de.

